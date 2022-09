Lavori in Fi-Pi-Li: chiusura dello svincolo Scandicci-A1

Allo svincolo di Scandicci-A1 Autostrada, nelle notti tra il 13 e il 16 settembre sulla Strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno, per lavori di sostituzione dell'attenuatore d'urto, la Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito la chiusura della rampa di uscita in direzione Firenze dello svincolo di Scandicci-A1 Autostrada; la chiusura della corsia di marcia dal km 2+700 al km 2+100 in direzione Firenze con il conseguente spostamento dell'utenza veicolare sulla corsia di sorpasso sempre in direzione Firenze dalle 22 alle 6 delle notti comprese tra il 13 e il 14, il 14 e il 15, il 15 e il 16 settembre 2022.

Fonte: Ufficio Stampa