Legato a un albero e lasciato a morire: salvato cane a Pontedera

Poteva morire di una morte tremenda il giovane incrocio di labrador abbandonato dal proprio padrone (se così lo possa definire) legato a un albero con un guinzaglio corto nei pressi di un argine non lontano dal parco della Bellaria, a Pontedera

Come riporta Il Tirreno, il cagnolone bianco sarebbe rimasto per molti giorni imprigionato senza cibo né acqua, e sarebbe con tutta probabilità morto di stenti se una donna a passeggio nella zona con il suo cane non lo avesse scoperto abbandonato tra i rovi. È stato proprio il meticcio Micky a fiutarlo e a dirigersi verso il suo “compagno” prigioniero; non appena la padrona ha compreso la situazione, ha allertato i volontari che si sono attivati per un intervento molto difficoltoso: l’albero al quale il cane bianco – per altro molto spaventato – era stato legato si trovava su un terreno sconnesso. Alla fine, però, è stato liberato e rifocillato, anche se difficilmente sarà possibile risalire a chi ha compiuto l’orribile gesto, in quanto l’animale è sprovvisto di microchip.

Intanto il giovane meticcio di labrador verrà ospitato dal canile di Lajatico, in attesa di una famiglia che si prenda cura di lui.