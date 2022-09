Madonna della Cintola, investiti 3 nuovi Capo Guardia per la Misericordia di Empoli

Si è tenuta Domenica 11 Settembre la Festa della Madonna della Cintola, protettrice della Misericordia di Empoli. Un appuntamento istituzionale molto atteso, un momento di unione e condivisione per la Fratellanza.

Luogo della celebrazione la Chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani, in cui è custodita la statua policroma della Madonna, che in occasione della Festa viene posizionata a fianco dell’altare, così da dare a chiunque la possibilità di venerarla e di rinnovare l’atto di consacrazione al termine della funzione religiosa.

Dopo i Vespri, alle ore 18.30, il Correttore della Misericordia Don Guido Engels ha officiato la Santa Messa, anticipata dai saluti del Prefetto Andrea Viviani, letture e contributi del Governatore Pier Luigi Ciari, del Vice Governatore Francesco Pagliai e del Decano Paolo Ribecchini. In occasione della ricorrenza sono stati investiti ufficialmente i nuovi Capo Guardia, ossia i Fratelli che si sono maggiormente distinti nell’operare secondo le finalità istituzionali della Confraternita, e coloro che per motivi professionali si sono contraddistinti a favore del prossimo e della città: il Fratello Alessandro Mammoli, che ha iniziato giovanissimo a svolgere servizio, adoperandosi fin da subito con passione e con amore nel servire gli altri, sia nel servizio ambulanze dell’associazione, sia nelle attività di Protezione Civile, divenendo un esempio per molti giovani Volontari che scelgono di iniziare il loro percorso di crescita umana e spirituale nella Misericordia; il Fratello Massimo Mezzetti, che negli anni si è distinto per il grande impegno e la dedizione nello svolgere i servizi della Confraternita divenendo una presenza importante e costante nel gruppo di Protezione Civile, a cui ha dato un significativo contributo portando ottimi risultati; Luca Bartali, Dottore Commercialista, dal 2011 Presidente della Fondazione “Le Opere”, dedita all’organizzazione di attività culturali in armonia con i valori che sono al cuore della Misericordia fin dalle sue origini, e che ancora oggi guidano le azioni dei Volontari dell’associazione.

Nominato infine Capo Guardia anche Roberto Sturla, imprenditore illuminato, orgoglio della comunità empolese, e uomo dalla straordinaria generosità, con uno sguardo sempre rivolto e attento verso chi ha bisogno.

Fonte: Misericordia di Empoli