Nuovo ospedale Stella Maris, ecco il sito #IOCISONO

#IOCISONO, l’iniziativa musicale solidale lanciata dalla Fondazione Stella Maris a sostegno del Nuovo Ospedale dei bambini e dei ragazzi, cresce ancora grazie ai tanti Artisti che hanno risposto all’invito di lasciare un “mattoncino musicale” per comporre una vera Orchestra di cuori a favore del Progetto.

E lo fa dando vita a un sito web interamente dedicato all’iniziativa benefica nata da un’idea dell’ Avv. Giuliano Maffei, Presidente dell’IRCCS Fondazione Stella Maris e di Giovanni Niccolai, Grandi Magazzini della Musica.

Il sito https://iocisono.fsm.unipi.it, che si è acceso oggi con il nuovo videoclip dell’eccezionale musicista e chitarrista Andrea Braido (Vasco Rossi, Celentano, Mina, Zucchero, Ramazzotti e tanti altri), è lo specchio fedele dell’importante iniziativa. Già nella testata è possibile vedere il layout del Nuovo Ospedale stilizzato in un coloratissimo flusso di onde musicali tipiche di un equalizzatore. Ogni Artista è un frame di un vero e proprio caleidoscopio di volti, a rappresentare l’ensemble che caratterizza il sostegno al progetto. Cliccando su ogni singolo “mattoncino” si potrà vedere da subito il video-messaggio, scoprendo poi le caratteristiche dell’Artista, della band o del Gruppo musicale. All’indirizzo https://iocisono.fsm.unipi.it chiunque potrà vedere i contributi donati da ogni musicista che sino ad oggi ha aderito con il semplice passa-parola; potrà conoscerli più da vicino, leggendo i testi di presentazione e navigando nelle pagine ricche di spunti, immagini e informazioni. I banner che si innestano tra i vari contributi sono invece stati realizzati dal Graphic-Designer Riccardo Lazzeri da sempre molto vicino a Stella Maris. Il sito è stato creato e sviluppato dall’agenzia di comunicazione Giango di Siena.

Sempre dal sito, ogni persona potrà conoscere ogni aspetto dell’iniziativa, scoprendo il progetto del Nuovo Ospedale, la realtà dell’IRCCS Fondazione Stella Maris, comprendere le modalità di adesione e sottoporre il proprio video-messaggio al vaglio degli organizzatori dell’evento. Chi vuole, inoltre, potrà anche fare una donazione.

“Quello che stiamo creando grazie a questi meravigliosi Artisti dal cuore grande, è una vera Orchestra a sostegno del Nuovo Ospedale che vogliamo realizzare nell’area di Cisanello a Pisa – spiega Giuliano Maffei – La musica, la poesia e l’arte ci fanno recuperare il pathos di quella bellezza creativa che da miliardi di anni viaggia in questo incredibile Universo, così apparentemente senza senso. Sono felice che questa iniziativa nata silenziosamente con umiltà, spirito di missione e tanto amore, sia cresciuta a tal punto da doverle dare una “casa” più grande per accogliere tutti ad abitarci. In tanti hanno aderito e aderiranno a breve. Tanti Artisti della musica, ma non solo, anche i pittori ed altri artisti sono pronti a dare il loro prezioso contributo. Questo sito sarà la testimonianza viva di come la solidarietà possa costruire, seguendo percorsi invisibili ed incredibili, a modo suo, opere importanti come un Ospedale. Grazie a loro tutti gli italiani verranno a conoscenza che stiamo costruendo questa opera bellissima che porterà speranza di guarigione e miglioramento della qualità della vita per molti giovani fragili e per le loro famiglie. A seguito di ciò confidiamo nel cuore generoso delle persone e nelle tante iniziative solidali che le famiglie e le associazioni organizzano nei loro territori in occasioni di eventi e ricorrenze, per ricevere il loro aiuto di sostegno economico che sarà sempre molto significativo anche se piccolissimo perché, sono certo, saremo in tanti”.

“Sono molto contento che il progetto musicale lanciato nel dicembre scorso sia cresciuto a tal punto. Non capita tutti i giorni avere la possibilità di aiutare la realizzazione di un progetto costruttivo così bello e significativo – sottolinea Giovanni Niccolai dei “Grandi Magazzini della Musica” -. Ai bambini e ai ragazzi di Stella Maris non si può dire di no. Rispondiamo ancora più numerosi a questa chiamata con la consapevolezza che fare del bene ci rende più felici. C’è bisogno di mettere in moto la Provvidenza perché l’impegno economico per costruire un Ospedale è enorme. Mettiamo insieme le nostre capacità, i nostri talenti, le nostre conoscenze e facciamo ascoltare la musica del bene che fa stare bene. #IOCISONO”.

Chi sono gli Artisti che hanno aderito all’iniziativa #IOCISONO

Trentacinque Artisti della musica con background e caratteristiche ognuna diversa dall’altra. Dal tenore al bassista rock, dal cantautore alla soprano, dal virtuoso della viola alla musica storica rinascimentale, solo per fare alcuni esempi. Sono tutti dei bravissimi musicisti, autori e frontman, alcuni dei quali, nonostante delle storie personali e professionali incredibili che portano con sé collaborazioni con i massimi artisti del mondo, si trovano tutti insieme accomunati dalla solidarietà verso i bambini e i ragazzi con gravi e rari disturbi neuro psichiatrici e neurologici. Sono gli Artisti che già compongono la bella Orchestra di Cuori a sostegno del Nuovo Ospedale che l’IRCCS Fondazione Stella Maris costruirà a Pisa.

Eccoli uno a uno:

1. Andrea Braido, virtuoso musicista e chitarrista italiano.

2. Jack Tasselli, giovane cantautore toscano

3. Gianmarco Gridelli, giovanissimo cantautore e promessa della scherma italiana

4. Cosimo Zannelli, in arte “Zanna”, cantautore e collaboratore di grandi cantanti

5. Fra Federico Russo, tra San Francesco e gli U2

6. Massimo Priviero, musicista, scrittore ed una chitarra per un Rock d’autore. Un vero rocker dal grande cuore.

7. “Stella Maris sei questa lacrima che brilla”, la poesia di Beppe Dati con i nostri ragazzi per raccontare da dentro i bambini e la vita del nostro Istituto

8. Il Rossignolo, gruppo di fama internazionale specializzato nello studio e nell’esecuzione di musica antica su strumenti storici

9. Il cantautore Dante Francani. Grande talento.

10. Fulvio Notari chitarrista e voce incredibile dei Negramaro Tribute Band

11. Faso e Cesareo, i grandi musicisti di “Elio e le Storie Tese”

12. Johnny Griparic, mitico bassista americano

13. Beppe Dati, musicista e paroliere italiano

14. Finaz della Bandabardò, bravissimo chitarrista e compositore.

15. Il maestro Riccardo Donati, assoluta perla internazionale del contrabbasso

16. Fabrizio Grossi & Soul Garage Experience – internazionali

17. Il tenore Emanuele Semino, grande voce, e il maestro Enzo Consogno

18. Dino Fiorenza, virtuoso del basso elettrico rock

19. Michael Manring, leggenda mondiale del basso elettrico

20. Jeff Berlin, tra i migliori bassisti al mondo

21. Don Backy, un mito della musica italiana

22. Il chitarrista Maurizio Pugno e i Sacromud che stanno tracciando nuovi sentieri musicali

23. Federico “Sago” Sagona, musicista e compositore

24. Lovesick Duo, semplicemente dei geniali interpreti del sound americano western country

25. Mario Costanzi, musicista e cantautore e tanto altro ancora da suonare e raccontare

26. I maestri Luisa di Menna ed Agostino Mattioni (con Violino e Viola che ci fanno volare sulla bellezza della vita)

27. Il Trio Vocale Italiano “Le Signorine” che cantano all’unisono e fanno stare bene l’anima

28. Corrado Rustici, musicista e produttore musicale. Punto di riferimento assoluto della musica internazionale

29. La soprano Sevilay Bayöz dalla bellissima voce

30. Denise Giardino, cantante e performer dalla voce incredibile ed il musicista e virtuoso chitarrista Giuseppe Scarpato

31. Lallo Mauro, bassista e musicista con le note ed il ritmo inscritto in ogni sua cellula

32. Claudio Pinori, incredibile voce e chitarra de “Il Resto della Ciurma” Tribute Band di Vasco Rossi

33. Paul Moss, cantante e chitarrista tra Italia e Usa

34. Mark Egan, bassista di fama internazionale

35. Riccardo Lazzeri – Graphic Designer

Per conoscerli basta andare sul sito e cliccare un “mattoncino musicale”.

Come aderire

Per gli Artisti della musica, ma anche di diverse forme espressive che vogliono aderire all’iniziativa #IOCISONO è molto semplice. Basta entrare nel sito, andare alla pagina dedicata https://iocisono.fsm.unipi.it/contribuisci/ e seguire i cinque passi utili per realizzare il contributo secondo le policy dell’iniziativa. Compilando il form gli Artisti saranno contattati uno ad uno e potranno inviare il video realizzato in base alle indicazioni già presenti nel sito.

Fonte: Fondazione Stella Maris - Ufficio Stampa