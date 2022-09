Oltre 700 ragazzi e ragazze alla Festa Metropolitana dello Sport a Scandicci

Sono state 782 le registrazioni di bambini e ragazzi per la Festa Metropolitana dello Sport nel parco del Castello dell’Acciaiolo nel weekend di sabato 10 e domenica 11 settembre 2022 nel Parco del Castello dell’Acciaiolo a Scandicci, assieme alle loro famiglie. Nella due giorni di Festa dello Sport hanno potuto presentarsi alla città 23 associazioni sportive del territorio, che hanno dato modo ai partecipanti di provare le diverse discipline sportive: calcio, equitazione, danza, rugby, atletica, pallavolo, arti marziali, motricità, tennis, basket, pattinaggio. La Festa Metropolitana dello Sport 2022 è stata organizzata da Comune di Scandicci, Città Metropolitana di Firenze e dalla delegazione Scandicci Firenze di Uisp Sportpertutti, con in programma Provalosport per bambini e ragazzi, e fitness per i più grandi.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa