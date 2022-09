Rifiuti speciali abbandonati a Pistoia, in 3 episodi trovati i responsabili

Nei giorni scorsi la Polizia Municipale di Pistoia è riuscita ad individuare i responsabili di un abbandono di rifiuti speciali, consistenti in cassette di plastica e materiale sanitario di vario genere utilizzato per la pulizia degli uffici. Grazie al sistema di videosorveglianza cittadino e alle indagini degli agenti di via Pertini, sono stati scovati gli autori degli scarichi illeciti, riconducibili a un'attività commerciale nella zona periferica della città, che sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria.

In relazione all'attività di contrasto all’abbandono di rifiuti, nei mesi di luglio e agosto sono state elevate 45 sanzioni per violazione del Regolamento comunale per il deposito dei rifiuti fuori o nelle immediate vicinanze dei cassonetti. Tra le zone in cui si riscontrano maggiormente gli scarichi ci sono Bottegone e altre zone di confine tra cui Santomato (confine con Montale), via Pratese (confine con Agliana) e Spazzavento (confine con Serravalle Pistoiese).

Nello stesso periodo, la Polizia Municipale è riuscita a individuare i responsabili di tre diversi abbandoni di rifiuti speciali; anche in questo caso gli autori sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria.

L’attività della Polizia Municipale è molto intensa anche sul fronte dell’abbandono dei rifiuti relativi a scarti tessili e agli scarti edili provenienti dai cantieri.