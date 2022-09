Riparte (in anticipo) l'attività dell'Uisp Empolese Valdelsa

Quest’anno il comitato Uisp Empoli Valdelsa, su grande richiesta dei nostri atleti, riprenderà l’attività corsistica con qualche settimana di anticipo. Tutte le proposte per ogni fascia di età e disciplina ripartiranno da lunedì 19 settembre con un programma ancora più ricco e variegato. Bambini, giovani, adulti potranno rimettersi in moto nelle strutture sparse su tutto il territorio Empolese Valdelsa grazie ai nostri operatori esperti.

«Quella che ci aspettavamo questo anno era una partenza quasi normale - spiega la presidente Uisp Empoli Valdelsa Arianna Poggi - ed invece ci troviamo ancora una volta in una situazione difficile per i costi, come lo scorso anno. Nonostante le spese per utenze sono e saranno alte, non sono abbiamo voluto non ritoccare le tariffe in un momento in cui anche per le famiglie potrebbe essere difficile sostenere i costi dello sport. Auspichiamo comunque di poter partire con un grande slancio fin da subito. Ce l’abbiamo messa tutta per permettere a tutte e a tutti di fare attività, divertirsi e stare insieme».

Per i bambini saranno a disposizione le due proposte: “Crescere in movimento” e “A tutto sport”. La prima è un’attività ludico-motoria pensata per i più piccoli (3-5 anni). La seconda, invece, è rivolta ai bambini di età compresa tra 6 e 10 anni e prevede lo svolgimento di diverse discipline sportive. Entrambi i corsi si terranno il lunedì e il mercoledì pomeriggio al PalAramini.

Per quanto riguarda giovani e adulti abbiamo ampliato l’offerta di Corsi Fitness. Accanto al Pilates, al Caraibico SlimFast, allo Yoga e al Fitness in Cammino (che continuerà ad essere svolto lungo viale Togliatti a Sovigliana), si terranno corsi di Aerobica e Step per Under30 e di Tonificazione. Le lezioni si svolgeranno al PalAramini di Empoli e al Palasport di Sovigliana.

Infine, confermato il programma dei Corsi Afa in palestre, circoli e strutture sociali dell’Empolese Valdelsa.

Attività fisica adattata per rimanere in movimento e tenersi in forma a qualsiasi età. Ben 26 proposte in altrettante località e frazioni del circondario. Per partecipare ai corsi è necessario il certificato medico sportivo.

Una importante novità di quest’anno riguarderà le prime due settimane di attività per tutti i corsi rivolti agli adulti. In questa fase, infatti, ogni partecipante verrà sottoposto ad una valutazione di tipo cardiovascolare, di mobilità articolare, di reattività e di peso. I nostri operatori redigeranno una scheda per ogni atleta, in modo da poter monitorare la situazione nell’arco della stagione e vedere i miglioramenti sul benessere fisico e sulla salute.

Per tutte le informazioni e per iscrizioni è possibile consultare il nostro sito www.uisp.it/empoli oppure rivolgersi ai nostri uffici in via XI Febbraio 28/A, a Empoli

Fonte: Uisp Empolese Valdelsa - Ufficio stampa