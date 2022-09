Scappa dopo il furto in casa e si tuffa in Arno, la polizia lo raggiunge e lo arresta

Furto in casa a Le Piagge di Pisa: gli autori sono stati inseguiti e uno dei due è stato bloccato dopo essersi gettato in Arno con la refurtiva recuperata.

La rocambolesca azione è cominciata alle 3.30 di notte quando gli agenti della questura sono stati chiamati in via Padre Felice Prinetti. L'inseguimento del 27enne georgiano è passato dal viale delle Piagge, dove ha abbandonato uno zaino e altri oggetti. Dopo il tuffo in acqua del ventenne, all'altezza dell'ex bar Salvini gli agenti che lo hanno raggiuntoin acqua lo hanno bloccato e ammanettato poi a riva.

Addosso aveva un portafoglio di marca con 80 euro, tutto risultato rubato in un precedente furto in casa. Il 27enne è stato arrestato per furto aggravato in abitazione in concorso. Si indaga per il complice, che è riuscito a far perdere le sue tracce.

L'arresto del georgiano è stato convalidato; il giudice ha applicato la misura cautelare del divieto di dimora a Pisa.