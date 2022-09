Stazione Montelupo-Capraia, Crocetti (FI): "Servono nuovi lavori"

Si torna a parlare della stazione di Montelupo-Capraia. Di seguito le parole di Diego Crocetti, coordinatore di Forza Italia Capraia e Limite.

"Chiedo che i lavori di miglioria intrapresi alla Stazione di Montelupo-Capraia e che indubbiamente hanno portato dei benefici ai pendolari vengano terminati da Trenitalia ed R.f.i.; in particolare vorremmo che fossero portate avanti le seguenti migliorie.

Bene l’installazione della macchina emettitrice di biglietti che accetta anche le banconote, ma bisogna fare un piccolo sforzo e renderla anche attiva, infatti come si evince anche dalla foto, sono due mesi circa che la macchina è presente in stazione ma inspiegabilmente nessuno l’ha attivata, per cui i biglietti si comprano solo con le carte.

Servono telecamere di controllo nella stazione, collegate con il posto di Polfer ed il commissariato ad Empoli ed in particolare sulle aree comuni, macchinette emettitrici dei biglietti (la vecchia macchina che accettava contanti infatti fu vandalizzata per asportarne l’incasso), sulle aree comuni sala d’aspetto,accesso ai binari e nel sottopasso.

In un’ottica di risparmio energetico le luci del sottopasso il mattino devono essere spente e la sera devono essere tutte accese e non come accade ora esattamente il contrario. Basta dotare di temporizzatori o crepuscolari l’impianto di illuminazione.

Come già ampiamente segnalato in altri comunicati i monitor all’interno della stazione sono ormai illeggibili, ne servono di nuovi e poiché quelli attuali sono posti in punti di non facile individuazione (all’interno della sala d’aspetto e all’ingresso della rampa di accesso al binario 1), inoltre ne andrebbero installati come nella maggior parte delle stazioni anche sui binari.

Completamento dell’accesso per i disabili ai binari, attualmente presente solo la Montelupo e non lato Capraia.

Ripristino dei servizi igienici in stazione, anche a pagamento, perché è inconcepibile dover camminare in centro a Montelupo per trovare un bar con servizi igienici aperti.

Noi come sempre vigileremo e informeremo la popolazione di eventuali sviluppi".