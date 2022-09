Tenzone Aurea a Seravezza: il bilancio dei campionati nazionali sbandieratori

Si è chiusa a Seravezza la tre giorni della Tenzone Aurea, i campionati nazionali di sbandieratori e musici, con la vittoria nella classifica combinata del gruppo Palio del Niballo di Faenza, mentre il gruppo Palio dei Micci si è piazzato al sesto posto, salendo comunque sul podio grazie al terzo posto di Gabriele Marcuccetti nella specialità del singolo.

A riflettori spenti si fanno i primi bilanci della manifestazione inaugurata a Seravezza venerdì sera e ospitata nel week end a Querceta, grazie all’assegnazione dell’organizzazione da parte della FISB, la Federazione italiana sbandieratori, al Gruppo Palio dei Micci che è stato all’altezza del delicato compito. A guidare il gruppo in questa impegnativa avventura è stata la capacità organizzativa del presidente Giacomo Galeotti che, supportato dal consiglio direttivo e da una cinquantina di volontari, ha permesso alla manifestazione di soddisfare ogni aspettativa.

Dal punto di vista agonistico, la gara ha visto primeggiare il gruppo Palio del Niballo che, nella classifica combinata, si è posto davanti a Città Murata di Montagnana (Padova) e al Palio di Ferrara. Sesto posto, come detto, per il Palio dei Micci che ha ottenuto l’ottavo posto nella coppia composta da Alessandro Consigli e Gabriele Marcuccetti e il quinto posto con la grande squadra.

Non è stato un campionato fortunato per il Gruppo Palio dei Micci, anche a causa dell’incidente accorso a uno dei suoi più validi atleti, Federico Tardelli, infortunatosi prima dei campionati, proprio mentre si allenava per affrontare le gare. Una assenza che ha comportato il ritiro di una delle coppie in gara e la sua sostituzione del giovane campione nella piccola e grande squadra.

A portare il gruppo del Palio sul podio è stato il singolista Gabriele Marcuccetti che ha ottenuto il terzo posto, ricordando così la buona scuola del gruppo quercetano che, negli anni, ha collezionato numerosissimi titoli.

“È stata un’esperienza molto impegnativa – commenta il presidente del gruppo Giacomo Galeotti – per questo devo ringraziare quanti mi hanno affiancato in questa manifestazione che ha visto l’attiva partecipazione di una cinquantina di giovani provenienti dalle diverse contrade e che hanno lavorato davvero tanto per la riuscita della Tenzone. Quanto alla vittoria di Gabriele Marcuccetti, sapevamo bene delle sue capacità, essendo stato più volte campione nelle categorie giovanili, quindi la sua vittoria era un po’ nelle nostre attese. L’infortunio di Federico, al quale rivolgiamo un affettuoso abbraccio, ha avuto il suo peso ma sono comunque orgoglioso di come i ragazzi hanno saputo far fronte alla situazione. Se c’è una delusione è per il gruppo musici che, a mio avviso, non ha avuto il giusto riconoscimento dalla giuria”.

Un gruppo giovane e capace quello dei musici nel quale si sono esibiti anche tre esordienti, nella filosofia del presidente che mira a introdurre sempre nuovi giovani come garanzia di un gruppo sbandieratori e musici capaci di costruire passo dopo passo il proprio futuro.

Soddisfazione per l’esito dei campionati nazionali, presentati da Lorenzo Marcuccetti e Francesca Neri con la partecipazione nella serata inaugurale di Francesco Speroni, è espressa anche da Giacomo Tarchi, consigliere comunale delegato allo sport che, oltre ad essere stato in gara come sbandieratore, ha coordinato il lavoro per il Comune, assieme al Gruppo, alla Fondazione Terre Medicee e alle due Pro Loco.

“Si è trattato di un grande spettacolo – commenta Tarchi –, un evento importante dal punto di vista promozionale per il nostro territorio ma anche per diffondere la cultura di questo sport, una realtà che è radicata in tutta Italia. Sono sicuro che, oltre allo spettacolo offerto e a far conoscere questo sport, iniziative di questo livello attrarranno ancora più giovani a sbandierare e suonare, così da accrescere sempre più appassionati atleti di questo sport”.

Un’edizione che, per volontà del Gruppo del Palio, ha aperto le porte anche a giovani disabili del gruppo Sbandieratori e musici Borgo San Martino Saluzzo che hanno potuto esibirsi nel bel mezzo dell’evento agonistico, dando così un importante messaggio di una accoglienza e condivisione che non conosce barriere.

Fonte: Comune di Seravezza - Ufficio Stampa