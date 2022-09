Turismo, Bonsangue: "In primo piano nel programma di Forza Italia"

“Il turismo è uno dei motori trainanti dell’economia italiana. Per questo dobbiamo investire e puntare sulla valorizzazione delle nostre offerte, per far sì che le nostre eccellenze siano sempre più conosciute anche all’estero”. Lo afferma in una nota Raffaella Bonsangue, candidata capolista per la Camera dei Deputati per Forza Italia nel collegio plurinominale di Pisa, Empolese e Firenze (P03).

“Nel programma di Forza Italia - spiega Bonsangue - il turismo occupa una posizione di primo piano. Innanzitutto, una volta al governo, andrà una regia delle politiche nazionali per il Ministero del Turismo, con funzione di coordinamento dei ministeri interessati”. A livello fiscale sarà necessario intervenire, aggiunge Bonsangue, per la “riduzione del cuneo fiscale attraverso la detassazione dei premi di risultato e la possibilità di accesso al welfare, ma anche aumentando la deducibilità Irap del lavoro stagionale al 100%”.

Accanto al privato è lo Stato che dovrà fare la sua parte, in particolare, sulle infrastrutture. “Sarà indispensabile - dice l’esponente di Forza Italia - il miglioramento delle infrastrutture per agevolare il trasporto ed incentivare il turismo delle aree meno facilmente raggiungibili, come il sud, le isole o le zone montane. Fondamentale è la realizzazione dell’alta velocità ferroviaria lungo la dorsale adriatica e tirrenica. E allo stesso tempo sarà nostra priorità tutelare, con la massima attenzione, la nautica e le imprese balneari: 8.000 chilometri di litorale, 300.000 addetti del settore sono un patrimonio che va tutelato e difeso. Forza Italia ha da sempre raccolto le richieste di un settore messo in seria difficoltà dalle disposizioni della cosiddetta direttiva Bolkestein. Indispensabili, altresì, investimenti per il rilancio delle aree termali dismesse o in crisi”.

Anche promozione e formazione contribuiscono a far sì che l’offerta turistica sia sempre allettante. “Per questo - aggiunge la candidata alla Camera - dovrà essere potenziata la banda larga in tutte le località turistiche ed andrà potenziata l’Enit, l’Agenzia Nazionale del Turismo, con maggiori risorse per investire sulla promozione dei singoli territori e del sistema-Italia.

In tema formativo sarà necessario realizzare un polo formativo tecnico-professionale di eccellenza in ogni Regione e costituire una grande scuola italiana di management alberghiero, della ristorazione e dell’accoglienza turistica”.

Fonte: Ufficio stampa