Ubriaco alla guida, urta 3 auto a Ponte a Egola e causa il ferimento di un pedone

Si trovava alla guida della sua auto a Ponte a Egola, frazione di San Miniato, in stato di ebbrezza quando domenica sera ha provocato un incidente contro tre auto parcheggiate in strada. Uno dei mezzi parcheggiati ha inoltre colpito una persona che si trovava per caso a camminare sul marciapiede vicino. Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Castelfranco e la Pubblica Assistenza di Santa Croce, oltre ai carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di San Miniato. L'uomo alla guida è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e lesioni personali stradali. Il pedone, un uomo di 46 anni, è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso del San Giuseppe di Empoli.