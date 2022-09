Un orologio U-BOAT in edizione limitata per le donne della Polizia

Dopo il successo degli orologi realizzati per il 170° anniversario della fondazione la partnership tra Polizia di Stato, Difesa Servizi ed U-BOAT si rafforza con la produzione di un ulteriore modello, questa volta pensato esclusivamente per un pubblico femminile.

In omaggio al 1981, anno in cui nella Polizia di Stato, con la legge 121, venne riconosciuta alle donne la parità di carriera, funzioni e trattamento economico, gli orologi saranno prodotti in soli 81 esemplari, numerati da 1 a 81 con il “brand” istituzionale posto sul quadrante.

Gli orologi sono realizzati con cassa in acciaio AISI 316L da 38mm di diametro con quadrante in metallo lucido blu, con 42 zaffiri bianchi sugli indici e con la corona, posizionata a sinistra, impreziosita anch'essa da uno zaffiro.

Alle ore 17.00 del 14 settembre p.v., giorno del lancio del nuovo prodotto sul mercato, a Lucca in Piazza dell’Anfiteatro, nell’ambito delle celebrazioni della tradizionale manifestazione del “settembre lucchese” verrà presentata un’asta di beneficenza on line sul sito ufficiale del brand (www.uboatwatch.com) che avrà ad oggetto il n. 1 degli 81 orologi prodotti in edizione limitata e avrà la durata di una settimana. All’evento parteciperanno il Questore di Lucca, rappresentanti del Dipartimento della P.S., di Difesa Servizi S.p.A e di U-BOAT.

Anche questa volta, i proventi dell’asta saranno integralmente devoluti al Piano Marco Valerio del Fondo Assistenza della Polizia di Stato, rivolto ai figli dei dipendenti ed ex dipendenti della Polizia di Stato, minori degli anni 18, affetti da patologie ad andamento cronico.

Sempre nel corso dell’evento, U-Boat consegnerà al Fondo Assistenza della Polizia di Stato un assegno con l’importo di € 7.500 ricavato dalla vendita dell’orologio U-47, presentato all’asta il 29 aprile scorso.

Alla presentazione parteciperanno la campionessa di nuoto Giulia Gabbrielleschi e di nuoto sincronizzato Lucrezia Ruggiero, entrambe del Gruppo Sportivo Fiamme oro e la Fanfara della Polizia di Stato che eseguirà alcuni brani per la cittadinanza.