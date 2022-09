Vaccinazioni Covid, Giani: "La quarta dose sarà una scelta, ma dobbiamo partire subito"

"Partiremo con una campagna promozionale perché la si può fare per scelta, non siamo nella situazione pandemica dell'obbligo e quindi vorrei essere molto forte nell'invitare le persone fragili e gli over 60 a fare la vaccinazione".

Così il presidente della Toscana, Eugenio Giani, sulla campagna riguardante le quarte dosi di vaccino anti Covid.

"Il Covid - ha dichiarato - non è più in grado di aggredire la vita umana come lo vedevamo due anni fa proprio perché in Toscana c'è il 93% della popolazione ormai vaccinata. Dobbiamo quindi avere il 'richiamo annuale', come lo chiamo io. Siamo già a dieci settimane di abbassamento dei livelli del contagio, da 34.000 contagi a settimana nell'ultima ce ne sono stati 5.700, probabilmente da una settimana all'altra lo vedremo risalire e quindi per non trovarsi tutti a farsi il vaccino invito a partire subito".