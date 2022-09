Vuole dormire in ospedale, senzatetto aggredisce infermiere e agenti

Un senzatetto voleva dormire in ospedale e vistosi negata questa possibilità ha sferrato un pugno a un infermiere che lo stava invitando a uscire. Poi si è scagliato anche contro gli agenti intervenuti. Un senzatetto di 65 anni è stato denunciato a Firenze dopo i fatti avvenuti all'ospedale Santa Maria Nuova per resistenzae oltraggio a pubblico ufficiale. Rischia anche la denuncia per lesioni per le ferite riportate dall'infermiere. Il senzatetto era giunto al pronto soccorso per una presunta ferita e alle 22 era stato dimesso. L'uomo però ha tentato di dormire in un'area protetta dell'ospedale e al rifiuto è scattata l'aggressione.