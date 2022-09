60 anni di Lupi, parte la campagna abbonamenti 2022-23

La campagna abbonamenti 2022-23 è pronta. Si chiamerà "60 anni di Lupi" e farà risparmiare ancora di più rispetto alla stagione passata. Perché abbonarsi? Perché è il miglior modo per testimoniare il proprio sostegno attivo e ringraziare per l’impegno mostrato dalla società nel perseguire standard elevati in campo e fuori. E poi, come si diceva, è conveniente, si risparmia; è anche comodo, perché non c’è da penare al botteghino se si arriva a filo con il fischio d’inizio, o all’ultimo in qualche partita clou. Diciamo che non c’è motivo per NON abbonarsi, considerando che è anche la stagione storica dei 60 anni e che a suo modo anche la tessera di quest’anno sarà "storica", da collezione.

I prezzi:

abbonamento intero: € 100 (adulti da 18 a 70 anni, comprende tutta la regular season e il Memorial Parenti)

abbonamento ridotto: € 50 (under 18, over 70, tesserati Lupi S. Croce o consorziate, e rispettivi genitori, tesserati FIPAV in genere, militari e forze dell’ordine, caregivers. Comprende sempre tutta la regular season e il Memorial Parenti)

abbonamento famiglia: il primo adulto paga € 100, il secondo adulto paga € 50 e gli under 18 sono…gratis (comprende la regular season, tutta, e il Memorial Parenti)

Note: portatori di handicap e minori sotto i 6 anni usufruiscono sempre dell’entrata gratuta. L’attuale capienza, inoltre, è del 100%: dovesse in qualche modo ridursi, gli abbonati conserverebbero il proprio posto.

Vi aspettiamo per vivere insieme un’altra straordinaria stagione. Info sui canali social e sul sito internet www.lupipallavolo.net.

Fonte: Kemas Lamipel S. Croce - Ufficio Stampa