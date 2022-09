'La favola mia', nuova data di Panariello in Toscana

Continua il successo de “LA FAVOLA MIA”, lo spettacolo che GIORGIO PANARIELLO sta portando in scena in tutta Italia in questo 2022 di ritorno sul palco.

Dopo le prime date teatrali ad inizio anno e il trionfo degli spettacoli estivi lungo tutto lo stivale, a partire dal 26 ottobre GIORGIO PANARIELLO torna in teatro con “LA FAVOLA MIA” per una serie di appuntamenti ai quali oggi si aggiungono nuove date, tra cui quella del 16 dicembre al Teatro Verdi di Montecatini.

I biglietti per i nuovi spettacoli sono disponibili online e nelle prevendite abituali a partire dalle ore 16.00 di oggi.