Aggredito infermiere, Uil-Fpl: "Episodi quotidiani di violenza, è inaccettabile"

Un altro episodio, l’ennesimo, contro il personale sanitario. A farne le spese, stavolta, un infermiere dell’ospedale di Santa Maria Nuova che ha subito ieri un’aggressione ingiustificata nel pieno svolgimento del suo lavoro.

“Ormai sembra un bollettino di guerra, i nostri dipendenti subiscono quotidianamente aggressioni fisiche e verbali - spiega Flavio Gambini, Segretario Generale UIL FPL Toscana Centro - È inaccettabile mettere a rischio l’incolumità di lavoratrici e lavoratori, servono interventi mirati per arginare un fenomeno dilagante. Solo in Italia, dice l’Inail, negli ultimi 7 mesi sono cresciuti del 143% gli episodi di violenza contro il personale sanitario. Siamo oltre il campanello d’allarme, siamo in una vera emergenza a cui va posto rimedio quanto prima”.

Fonte: Uil Toscana