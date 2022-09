Alla scoperta degli uccelli migratori nell'oasi protetta di Arnovecchio

Una passeggiata nella natura alla scoperta degli uccelli acquatici. È tutto pronto ad Arnovecchio per un nuovo appuntamento nel segno dell'esplorazione e della scoperta degli animali presenti nell’oasi naturale protetta a due passi dal centro di Empoli. Domenica 18 settembre 2022, a partire dalle 9, chi vorrà potrà osservare gli uccelli acquatici in arrivo per trascorrere i mesi invernali nelle zone umide. Si tratta di germani reali e altre anatre di superficie, ma anche di tuffatrici come il moriglione e la rara moretta tabaccata.



La visita è adatta a tutti e non presenta alcuna difficoltà: ai partecipanti è consigliato indossare scarpe comode e pantaloni lunghi e portare con sé un repellente per zanzare ma soprattutto è fondamentale avere il binocolo.



La visita è gratuita ma a numero chiuso ed è obbligatoria la prenotazione da effettuare al Centro R.D.P. Padule di Fucecchio inviando una mail all’indirizzo fucecchio@zoneumidetoscane.it, indicando un nominativo di riferimento, il numero dei partecipanti e un recapito telefonico per eventuali comunicazioni.



Si ricorda che, nel mese di settembre 2022, l'area naturale protetta di Arnovecchio è aperta il sabato pomeriggio dalle 16 alle 19 e la domenica mattina dalle 9 alle 12, con accesso libero. Per informazioni, rivolgersi al Centro R.D.P. Padule di Fucecchio, chiamando lo 0573 84540 o inviando una mail a fucecchio@zoneumidetoscane.it.