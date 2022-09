Bagno a Ripoli premia le 'stelle' dello sport locale

La nuotatrice Matilde Biagiotti, fresca di podio al Mondiale junior di Lima. Il campione europeo di Kick boxing Giacomo D’Aquino. Lo schermidore Lorenzo Ballini, oro alla prova nazionale per non vedenti. Sono solo alcune delle “stelle” ripolesi dello sport che l’amministrazione premierà pubblicamente sabato 17 settembre in occasione della Festa dello sport in programma dalle ore 16 al parco urbano di Grassina, con prove gratuite per tutte le età in decine di discipline. Un riconoscimento a nome della comunità, come spiegano il sindaco e l’assessore allo sport, a coloro che si sono contraddistinti nell’ultimo anno. E che con i loro traguardi veicolano i valori della sportività, del sano agonismo e della competizione leale, avvicinando allo sport le nuove generazioni. Di seguito l’elenco completo degli atleti premiati.

• Matilde Biagiotti - Vice Campionessa mondiale juniores 100 stile libero, campionessa europea juniores 4x100 stile libero, bronzo mondiale juniores 50 stile libero, vice campionessa mondiale juniores 4x200 stile libero, vice campionessa mondiale juniores 4x100 mista, bronzo mondiale juniores 4x100 stile libero.

• Matilde Pieri - Prima classificata nel Toscana Tour, gara internazionale di equitazione, specialità salto ostacoli altezza 120 - Arezzo 2022.

• Giacomo D’Aquino - Cintura titolo europeo K1 W.A.K.O. PRO Categoria 56.400 kg Kick Boxing.

• Mathias "Spencer " Casaglia - Campione regionale dilettanti terza serie k1 - Categoria 71 kg kick Boxing.

• Lorenzo Ballini - Terzo ai Campionati italiani 2022 scherma per non vedenti specialità spada e vincitore della prova nazionale di Benevento.

• Luigi Cellini - Premio “ad honorem” per la sua dedizione al podismo e per aver contribuito in modo decisivo alla nascita ed allo sviluppo del Gruppo Podisti della Fratellanza Popolare di Grassina.

• Alice Gnozzi - Campionessa italiana UISP di Judo categoria cadetti.

• Match ball Firenze Country Club - Per la vittoria del Campionato italiano Fit Lady 45.

• Francesca Mazzei - Campionessa toscana Assoluti 2021 di Padel e campionessa toscana a squadre Serie D 2021 con Paddle Firenze Olympus e promozione in serie C.

• Gabriele Cirri - Campione toscano a squadre Serie D di Padel con Paddle Firenze Olympus anno 2021 e promozione in serie C.

• Iacopo Zagaglioni - Campione toscano a squadre Serie D di Padel anno 2022 con Centro Padel Firenze.

Una menzione speciale alla canoista Susanna Cicali, argento nella canoa velocità del K1 5000 ai Mondiali di Monaco: impegnata sabato prossimo in una competizione sportiva, sarà premiata in occasione della Fiera dell’Antella. La premiazione degli atleti è in programma alle 18.30. La Festa dello sport si aprirà alle 15.30: oltre venti associazioni sportive del territorio saranno la possibilità a persone di tutte le età di cimentarsi in molteplici attività: dal tennis all’atletica, dalle arti marziali alla danza. La partecipazione è gratuita. Alle 17.00, in programma il “Trofeo Paggetti”, mini-corsa per bambini organizzata dal Gruppo podistico della Fratellanza Popolare di Grassina.

La manifestazione, giunta alla XXII edizione, è organizzata dall'amministrazione comunale insieme ai gruppi e alle società sportive del territorio, con l'obiettivo di avvicinare adulti e bambini al mondo dello sport valorizzando tutte le discipline, diffondendo la conoscenza di quelle meno praticate e promuovendo l'attività fisica come fonte di benessere e di inclusione sociale.

Queste le associazioni partecipanti: ARTI MARZIALI: A.S.D. Empi Dojo - Tzubame karate - Judo Bagno a Ripoli - Thaichi Chianti Fiorentino - Team Marceddu. GIOCHI SPORTIVI: Euroripoli Volley. ATLETICA e RUGBY: Atletica Firenze Marathon - Assi Giglio Rosso. BASEBALL, CALCIO e CALCIO A 5: Antella Baseball e Softball - Midland Global Sport SSDRI - ASD Giovani Grassina Belmonte - ACD Bagno a Ripoli Calcio. TENNIS e CANOA: Circolo Marina di Candeli - Albor Grassina - Match ball Firenze Country Club.

DANZA: The Dreamers Academy - Balla Snella. CICLISMO: A.S.D. Aquila. ALTRE ASSOCIAZIONI: Gruppo Podistico Fratellanza Popolare Grassina - Salute e movimento - Scuola di circo Passe-Passe; Scherma attraverso; Padel Firenze31; Ginnastica Militare; Canottieri Comunali Firenze; ASD Compagnia Arcieri del Rovo, Golf Sporting Club Ugolino.

