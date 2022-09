Biblioteca di Serravalle, è tempo di gran finale fra premiazioni e 'Tutti giù per terra!'

Gran finale domani, giovedì 15 settembre 2022, per la Biblioteca di Serravalle, progetto estivo promosso dalla biblioteca comunale Renato Fucini. A partire dalle 16.30, spazio alla Piccola festa di fine stagione per salutare l’estate e la biblioteca di Serravalle e darsi appuntamento al prossimo anno: nell'occasione verranno premiati tutti coloro che hanno partecipato all'iniziativa Amico della biblioteca del Parco 2022 e, a seguire, si svolgerà "Tutti giù per terra!", un bel picnic sull'erba, per passare un momento di relax tutti insieme. Per partecipare, basta avere con sé merenda e plaid.



Un modo originale per concludere il progetto che, durante tutta l’estate, a partire dal 20 giugno, ha coinvolto centinaia di bambini, genitori e adulti che si sono susseguiti durante gli incontri del lunedì e del giovedì. Durante tutte le aperture, dalle 16.30 alle 19.30, oltre ai laboratori e alle letture, è stato allestito un punto prestito, sotto il gazebo rosso ormai simbolo della 'biblioteca al parco', con libri per bambini e ragazzi, albi illustrati e anche letture per i più grandi. Entrando nel dettaglio, i lunedì sono stati dedicati principalmente ai laboratori creativi all’aria aperta, a tema artistico e ambientale, alle vacanze e allo stare insieme. Il giovedì invece è stato dato spazio alla lettura ad alta voce per i bambini, con il format de "L’Ora del racconto". Nella cornice del parco, ha assunto una veste ancora più accogliente e interattiva: ogni settimana è stato scelto un tema specifico e sono stati selezionati i libri da leggere ad alta voce, con i personaggi delle storie pronti talvolta a prendere vita 'abitando' il parco insieme ai bambini.



Novità dell'edizione 2022 della Biblioteca di Serravalle, la tessera del lettore Amico della biblioteca del Parco 2022 con la quale ogni bambino ha potuto raccogliere i punti di lettura e di presenza alla biblioteca al parco.



Per gli adulti, ogni lunedì, il gruppo Sferruzza Sferruzza ha organizzato i propri incontri al Parco di Serravalle. Il risultato è stato un momento piacevole per stare insieme e dare vita alle creazioni a base di 'ferri e filo' che contraddistinguono le signore della maglia e che tutti hanno avuto modo di ammirare in questi anni. Un programma ricco quello per i più grandi, anche grazie ai giovedì nel segno dei workshop psicologici “Legger-Si”, curato da Associazione Logos e Pierluigi Salvi: tanti i partecipanti che si sono susseguiti ai vari incontri dedicati allo stare bene con gli altri e con se stessi.



Da non dimenticare, infine, “L’Ora del Racconto al Parco”, altro progetto dell'estate all'aria aperta a cura della 'Fucini', organizzato ogni mercoledì nei parchi cittadini e nelle frazioni empolesi. Una vera e propria tournèe della lettura ad alta voce per bambini, in giro nel territorio. Piccoli passi alla scoperta di pagine e giardini, in un clima di allegria e curiosità. Ingredienti, questi, propri di ogni attività della biblioteca, un punto di riferimento per bambini, famiglie e adulti per tutto l'anno.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa