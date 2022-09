Comincia la Festa dell'Unità di Santomato con Bonaccini, Bini e Giani

Comincia Giovedì 15 settembre la Festa de L'Unità di Santomato, una conferma fortemente voluta dal Partito Democratico locale che per quest'anno si svolgerà in un fine settimana, da giovedì a domenica, come tappa verso le prossime elezioni politiche.

Santomato c'è, dunque, e prosegue la propria tradizione di politica e aggregazione, grazie all'impegno di decine di volontari e volontarie.

La Festa prenderà il via ufficialmente nel tardo pomeriggio di Giovedì, alle ore 19.15, con un'inaugurazione a cui parteciperà, insieme al Segretario Comunale Walter Tripi, la Segretaria Regionale del PD Simona Bonafè.

Evento in grande invece per la sera: alle 21, sul palco, si confronteranno il Presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, la Sottosegretaria e Candidata pistoiese Caterina Bini, il Presidente della Toscana Eugenio Giani.

Sarà la prima di quattro intense serate all'insegna della politica, cui seguiranno altri dibattiti e una chiusura in musica, a cura del SantomatoLive, prevista per domenica. Come da tradizione, Santomato metterà a disposizione la propria ottima cucina toscana di mare e di pesce, la pizzeria, la brace e la birreria.

Il PD comunale ha scelto come filo conduttore quello dei temi ambientali e della sostenibilità per questa Festa, uno degli assi portanti del Programma elettorale dei democratici verso la prossima scadenza elettorale.

Tutte le iniziative, così come le cene, si terranno anche in caso di pioggia in spazi adeguati.

Fonte: Ufficio Stampa