Due patenti ritirate nel Mugello per alcol e droga

I carabinieri di Borgo San Lorenzo hanno deferito in stato di liberà due persone, ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada, per l’ipotesi di guida in stato di alterazione psicofisica. La prima risiede in Mugello: si tratta di un giovane sorpreso in piena notte, alla guida della vettura della madre, in stato di ubriachezza, rilevato con l’etilometro. Lo stesso aveva con sé una modesta quantità di hashish, destinata all’uso personale, posta sotto sequestro amministrativo.

Il secondo deferimento riguarda una giovane, anche lei residente in Mugello, rimasta coinvolta in un incidente stradale. Dopo aver perso il controllo della propria vettura a Borgo San Lorenzo, è stata soccorsa dai sanitari. All’esito delle analisi di rito, è emersa la positività all’alcol e al Thc, principio attivo della cannabis. Entrambi i soggetti sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria e Prefettizia. Le relative patenti di guida sono state già ritirate dai Carabinieri.