Duecento persone a tavola coi 'bifolchi' a Pietracupa

E’ tornata a diffondere di sapori e profumi speciali la secolare tradizione del pranzo dei Bifolchi, un rituale conviviale che gli abitanti di San Donato in Poggio, borgo medievale nel Comune di Barberino Tavarnelle, tengono in vita dal 1500 nel Santuario di Santa Maria delle Grazie, dove è conservato un celebre dipinto attribuito a Masaccio. La storia di un prestigioso luogo di fede si intreccia ad un’antica consuetudine popolare che vede protagonista la cucina, le ricette e le abitudini alimentari del sedicesimo secolo.

Tutto come accadeva cinque secoli fa. Un pranzo rigorosamente al maschile è stato preparato e cucinato da un gruppo di cittadini-cuochi del paese, fin dalle prime ore del mattino, utilizzando i segreti dello stracotto, secondo una ricetta nata in epoca rinascimentale. E’ così, tra i piatti della tradizione e la nutrita partecipazione della comunità, che la cultura religiosa del Santuario della Madonna di Pietracupa ha rivissuto qualche giorno fa uno dei suoi momenti di massima espressione popolare. “Ni canto dì foco”, all’interno di tegami di rame, nell’oratorio e nelle cantine storiche adiacenti al Santuario di Pietracupa, aperte solo per questa occasione. Il pranzo è stato organizzato dalla Fabbriceria del Santuario di Santa Maria delle Grazie di Pietracupa, l’ente che gestisce il santuario. Tra i volontari storici che da più di cinquant'anni si occupano del pranzo, nel ruolo di cuochi, Pietro Rodani, Giovanni Bartalesi, Giuseppe Lenzi. Nel menù del pranzo dei Bifolchi sono stati serviti antipasto, penne al ragù ricavato dal macinato battuto a coltello, come da tradizione, stracotto con contorno di piselli e fagioli all’uccelletto, dessert. “I bifolchi” hanno indossato il grembiule alle 5,30 del mattino dando inizio al rito della preparazione dei piatti. Lo stracotto è stato messo sul fuoco per 6 ore circa e degustato a pranzo da oltre duecento cittadini di Barberino Tavarnelle. Fra i presenti anche l’assessora allo Sviluppo economico del Comune di Barberino Tavarnelle.

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - Ufficio stampa