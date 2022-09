Efficientamento energetico, Poggibonsi investe un milione

Avanti sul percorso di efficientamento energetico degli edifici pubblici. Con la progettazione in corso per la prima tranche dei lavori al cinema teatro Politeama e i lavori avviati nei due palazzi comunali di via Volta e di piazza Cavour, l’amministrazione investe oltre 1milione di euro, frutto di contributi e finanziamenti diversi e di scelte progettuali effettuale negli anni. Scelte, spiega il Comune, su cui l’impegno proseguirà e si implementerà con l’obiettivo di ridurre le emissioni climalteranti e generare risparmi sulla spesa. Scelte che si inseriscono nel più ampio spettro di azioni che fanno parte del, Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), strumento di pianificazione attualmente in fase di definizione e sarà accompagnato da un processo di coinvolgimento per condividere azioni e impegni. Domani, 15 settembre, si svolgerà un primo incontro di presentazione del PAESC, dedicato alle associazioni di categoria e ai sindacati (online dalle 15:30) nell’ambito dell’ambito di “Poggibonsi For Future”, percorso di partecipazione gestito ad Avventura Urbana, promosso dal Comune di Poggibonsi con il sostegno dell’Autorità regionale per la Garanzia e la Promozione. Un percorso di partecipazione unico e integrato relativo alla costruzione del nuovo Piano Strutturale (PS), del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima e al progetto di riorganizzazione del servizio di gestione e raccolta dei rifiuti urbani, attualmente in fase di avvio.

Venendo al dettaglio degli interventi, il cinema teatro Politeama sarà efficientato con un lavoro in due step di cui il primo è già stato finanziato con un contributo PNRR di 400.000 euro e per cui la progettazione è in corso. I lavori al palazzo comunale di piazza Cavour per la sostituzione degli infissi esistenti con nuovi infissi dotati di vetri basso-emissivi e per la sostituzione del generatore di calore esistente con nuova caldaia a condensazione, si completeranno nelle prossime settimane. In questo caso un progetto dal costo di 221mila euro cofinanziato dalla Regione Toscana. In via Volta (ex tribunale) il progetto complessivo (390.000 euro cofinanziati su fondi PNRR) riguarda l’efficientamento energetico e la riqualificazione funzionale con interventi sia agli impianti meccanici che a quelli elettrici. La prima tranche dei lavori è in fase di completamento e la seconda in fase di partenza. Nel contempo si è completata anche la prima parte dell’intervento di efficientamento sulla scuola di via Sangallo. Un impegno complessivo che procede, ricorda l’amministrazione, e che passa anche dalla capacità di declinare gli obiettivi con le linee di finanziamento disponibili.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa