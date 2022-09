Fai contare la Cultura: prorogato al 31 ottobre il termine per partecipare al questionario on-line

Il percorso partecipativo per disegnare il nuovo volto delle politiche culturali in Toscana, lanciato dalla commissione Cultura del Consiglio regionale lo scorso luglio, è già un successo.

Sulla piattaforma on-line Fai contare la Cultura. Toscana creativa 2030 molte imprese culturali hanno risposto al questionario raccontando la loro esperienza e gettando così le basi per la seconda tappa del progetto: l’analisi di tutte le istanze e le proposte raccolte.

In circa 200, per la maggior parte associazioni no profit attive nel welfare culturale, hanno fornito elementi importanti sui fattori di sviluppo.

Visto l’interesse mostrato la presidente della commissione Cultura ha deciso, di concerto con gli altri commissari, di prorogare al 31 ottobre il termine per partecipare al questionario.

La proroga, fa sapere la presidente, è un’opportunità in più per un settore strategico di sviluppo e innovazione. Apprendere dai diretti interessati le condizioni in cui si realizza l’offerta culturale nei nostri territori, dalle regole che disciplinano il lavoro, all’organizzazione e il finanziamento dei progetti del sistema nel suo complesso, sarà un contributo prezioso per costruire politiche culturali adatte ai contesti della contemporaneità.

La presidente approfitta anche per lanciare un appello ai lavoratori autonomi che spesso scontano una condizione di fragilità maggiore e costituiscono un bacino di professionalità e talenti ineguagliabile senza i quali, spiega, la ricchezza del nostro tessuto culturale non sarebbe tale. Ma anche a tutti coloro che nei territori organizzano eventi, mostre, residenze, festival, abitano anche in zone cosiddette ‘marginali’ per esortarli a far sentire la propria voce e far contare di più la cultura in Toscana.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale