Fermato a bordo di un motorino rubato: denunciato 16enne

Alle ore 16:30 in via delle Lenze a Pisa, una pattuglia della Squadra volanti della Questura ha intercettato un giovane a bordo di un motociclo Honda SH. Il giovane, alla vista della volante, ha tentato di dileguarsi, ma gli operatori gli hanno tolto ogni via di fuga.

Il mezzo era stato rubato lo scorso 11 settembre. Il ragazzo, un 16enne pisano, è stato sottoposto a perquisizione personale estesa al veicolo: sul mezzo sono stati rinvenuti un cacciavite ed una sega dentata. Il ciclomotore è stato quindi restituito al proprietario, mentre il minore è stato denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione e per possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso, poi affidato al padre convocato nel frattempo in questura, al quale in qualità di esercente la potestà genitoriale veniva contestata la violazione amministrativa ai sensi del Codice della Strada della guida senza patente perché mai conseguita dal figlio.