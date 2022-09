Frana sulla Sp79, cambia la viabilità a Certaldo

Dalle ore 9 di giovedì 15 settembre 2022 sarà chiusa la Strada Provinciale 79, nel tratto che va dal km 10+00 al km 10+300 nel territorio comunale di Certaldo. E' stato programmato un intervento da parte della Città Metropolitana di Firenze per mettere in sicurezza l'area di frana che, com'è risultato dagli ultimi monitoraggi, non è ancora assestata e può diventare pericolosa in occasione dei forti temporali in arrivo.

La strada, a tutela della pubblica incolumità, sarà chiusa al transito in entrambi i sensi di marcia.