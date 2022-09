Galli (Lega): "Rsa a rischio chiusura, Spinelli se ci sei batti un colpo"

“Purtroppo - afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega e membro della Commissione Sanità - quello che, solo pochi giorni orsono, abbiamo prefigurato tramite una nota stampa, collima perfettamente con l’accorata lettera di svariati gestori di Rsa toscane. Da parte nostra abbiamo prodotto diversi atti sulla delicata tematica(siamo pronti a redigerne anche un altro) ci siamo incontrati con loro ed abbiamo più volte sollecitato l’Assessore Spinelli ad attivarsi a favore delle residenze sanitarie.”

“La missiva odierna ci fa, purtroppo, capire come, colpevolmente, la Regione continui, invece, a disinteressarsi delle Rsa, ovvero di persone fragili ed anziane che sono ospitate in queste strutture. I problemi sono tanti ed importanti(dalla carenza di personale, alle quote sanitarie insufficienti, l’apertura di mega Rsa, il caro bollette etc.) e quindi la logica vorrebbe che chi amministra la Toscana avesse recepito a suo tempo questo grido d’allarme.”

“Ora il rischio chiusura per diverse di loro è drammaticamente dietro l’angolo. Assessore Spinelli è il momento, finalmente, di agire concretamente a favore di questi soggetti che, lo ribadisco, accudiscono persone anziane e quindi con varie problematiche di salute. Basta, dunque, promesse ed impegni mai mantenuti, serve subito concretezza e massimo impegno per scongiurare il peggio.”