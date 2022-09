Giornata Nazionale sulla SLA, illuminazione speciale del loggiato del Comune

18 settembre 2022 XV Giornata Nazionale sulla SLA, l’Associazione AISLA Onlus celebra in tutta Italia la XV Giornata Nazionale sulla SLA.

La manifestazione ha lo scopo sia di sensibilizzare l’opinione pubblica su una malattia rara che ancora ad oggi non ha una cura, sia di far conoscere le attività dell’Associazione ed è per questi motivi che nel corso delle diverse edizioni ha goduto dell’Alto Patronato dal Presidente della Repubblica e del patrocinio dell’ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Il Comune di Fiesole, come molti alti Comuni italiani, aderisce alla XV Giornata Nazionale sulla SLA e raccoglie l’invito ad illuminare nella sera tra il 17 e il 18 Settembre il loggiato del Palazzo Comunale di colore verde, quale richiamo ai colori sociali e simbolo di speranza per una malattia che ancora oggi non conosce cura.

L’illuminazione è una tappa fondamentale di avvicinamento alla Giornata Nazionale del 18 settembre, che è il momento topico a livello nazionale in cui i Volontari saranno impegnati presso il gazebo di AISLA Firenze, la Sezione provinciale Fiorentina, a informare sulla SLA e sui servizi offerti dall’Associazione, a testimoniare la solidarietà e il sostegno non solo alle famiglie che vengono assistite sul territorio fiorentino metropolitano (circa 70 ogni anno) ma anche a tutte le famiglie d’Italia che lottano contro questo mostro, e a raccogliere fondi per finanziare i tanti progetti di aiuto e sollievo offerti loro.