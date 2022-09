Si ribalta sul trattore a Massarella, morto conducente

Grave incidente sul lavoro a Massarella, frazione di Fucecchio, in via Poggio Pieracci, una strada sterrata di campagna. Una persona è rimasta coinvolta, sarebbe un uomo di 67 anni. Pare che fosse alla guida di un trattore che poi si è ribaltato, travolgendo il conducente. In seguito il sessantenne, che stava lavorando in un campo e stava trasportando delle macerie, è deceduto.

Sul posto la Pubblica assistenza di Fucecchio, i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Empoli e la medicina del lavoro dell'Asl Centro. Chiamato a intervenire anche l'elisoccorso.