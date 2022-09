I trent'anni dell'avvocatura a Firenze in un libro

Grande evento giovedì 15 settembre alle ore 15 al Palazzo di Giustizia di Firenze alla presenza delle massime autorità cittadine, oltre che della giustizia fiorentina, organizzato dal Sindacato degli Avvocati di Firenze e Toscana assieme all’Ordine degli Avvocati.

Tutto nasce dall’uscita del libro dell’Avv. Cesare Piazza, del foro di Firenze, “Il nostro assalto al cielo”, edizioni Scribo 2021, che ripercorre trent’anni dell’Avvocatura a Firenze, oltre alla nascita del Sindacato Avvocati di Firenze e della Toscana.

L’evento, come il libro, non ricorderà solo molti fatti dell’epoca – anche eccezionali e “trasgressivi” per l’epoca, come quando gli avvocati si incatenarono per protesta nel vecchio tribunale nel centro storico –, ma intende riproporre gli ideali costituzionali che hanno animato quelle generazioni, per orientarsi verso le nuove generazioni di avvocati e ai nuovi orizzonti che si aprono, sin da ora, al futuro per l’avvocatura.

L’evento, in compartecipazione con l’Ordine degli Avvocati di Firenze, vedrà la presenza del Presidente del Consiglio Dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, dell’Avv. Giampaolo Di Marco e dell’Avv.ssa Milena Liuzzi, rispettivamente segretario e presidentessa di A.N.F. Associazione Nazionale Forense e dell’Avv.ssa Valeria Marzullo, giovane Consigliera Nazionale dell’Associazione.

Intervento anche di Giovanni Pallanti, già Vice Sindaco di Firenze, e dirigente locale della DC, che ha avuto un ruolo di primo piano in molti fatti dell’epoca, tutti meticolosamente ricostruiti dall’Avvocato Piazza.

All’evento interverranno il Presidente della Regione Toscana, la Vice Presidente Stefania Saccardi, la Presidenza del Tribunale, della Corte di Appello, il Prefetto.

L’incontro verrà moderato dal giornalista Franco Mariani.