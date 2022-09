Il pino del giardino della biblioteca di Cerreto Guidi dovrà essere abbattuto

Una brutta notizia per i residenti del centro storico di Cerreto Guidi. Il pino che si trova nel giardino di fronte alla rinnovata biblioteca Emma Perodi in via Vittorio Veneto dovrà essere abbattuto. Il monumentale albero non ha superato i controlli dell'agronomo incaricato dall'amministrazione comunale. Ne dà notizia in un post il sindaco Simona Rossetti, spiegando come i primi controlli fossero partiti dopo i fenomeni di maltempo di metà agosto. "Purtroppo dall’analisi dell’agronomo emerge che questo pino è pericoloso e, data l’ubicazione, dovrà essere tolto - spiega Rossetti -. Mi dispiace molto. Ci stiamo organizzando e nel frattempo stiamo fissando per ottobre nuove alberature per i giardini delle scuole (come fatto negli anni scorsi) e per i parchi pubblici".