Inaugura il nuovo polo scolastico Carlesi a Pontedera, il 'successore' del Curtatone e Montanara

A Pontedera (Pi), giunge a compimento una grande operazione di investimento sulle giovani generazioni che mette alle spalle una complicata situazione di emergenza e apre una fase di speranza per il futuro della città e della sua comunità.

È in sintesi il messaggio espresso dal presidente della Regione Eugenio Giani e dall’assessora regionale all’istruzione Alessandra Nardini oggi pomeriggio in occasione dell’inaugurazione del nuovo Polo scolastico Dino Carlesi. All'inaugurazione ha partecipato il sindaco Matteo Franconi.

La realizzazione del nuovo complesso, che da domani accoglierà studentesse e studenti, dà soluzione alle problematiche di edilizia scolastica, a causa di vulnerabilità sismica, che hanno interessato la sede principale dell’Istituto Comprensivo Curtatone e Montanara, e che ha interessato 8 classi primarie e 15 della scuola secondaria di primo grado.

Il presidente Giani ha ricordato come sia stato fondamentale "l’impegno della Regione che ha sostenuto il Comune con 3 milioni e mezzo di euro di risorse regionali, di cui prima, nel 2020, mezzo milione per offrire sistemazione temporanea ai plessi destinati alla scuola dell’infanzia e successivamente, nel 2021, 3 milioni per consentire all’amministrazione di acquistare il nuovo complesso scolastico che oggi viene inaugurato".

La nuova struttura, che si trova alle porte di Pontedera, si sviluppa su due piani ed è dotata di aule tematiche, laboratori, uffici, ambienti in comune, un auditorium e una palestra.

Il presidente e l’assessora hanno rivolto il proprio ringraziamento al primo cittadino e all’amministrazione comunale per aver saputo gestire una fase critica per la comunità educativa della città e al tempo stesso programmare un complesso lavoro di rigenerazione urbana che ha avuto come prospettiva principale un chiaro investimento sul futuro.