La polizia ritrova due mezzi rubati a Pisa

Due moto rubate sono state recuperate dalla polizia della questura di Pisa. Il primo ritrovamento è avvenuto alle ore 11:30 di ieri: una pattuglia della Squadra volanti durante un ordinario pattugliamento in via Italo Simon, ha trovato un Motoveicolo Honda SH 125 di colore nero, risultato provento di furto denunciato il 23 agosto e avvenuto presso la stazione CC di Marina di Pisa. Il veicolo è stato successivamente restituito al legittimo proprietario. Il secondo, Un Kymco Agility, è stato ritrovato alle ore 15:10 in via Idrovora. Il mezzo era stato rubato los corso 25 agosto.