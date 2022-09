Liberazione di Vinci, Ri-Belle a teatro. Una storia di donne e Resistenza

Lo scorso 2 settembre è stata commemorata la Liberazione di Vinci con una cerimonia serale a Villa Reghini; poi, domenica 4 la Passeggiata della Liberazione sui sentieri del Montalbano.

Venerdì 23 settembre ci sarà l'ultimo atto delle celebrazioni del 78° Anniversario con "Ri-Belle. Belle due volte", lo spettacolo teatrale di e con Silvia Priscilla Bruni, che sul palco del Teatro della Misericordia di Vinci verrà coadiuvata da Mario Costanzi e Alessandra Fantoni.



Uno spettacolo di storytelling che ci parla della Resistenza e degli atti politici e morali nella storia delle donne. Un punto di vista per raccontare nel dettaglio, luoghi, azioni, emozioni e frammenti di un periodo duro, in cui le donne, ripudiando la guerra, hanno identificato nel fascismo la più grande minaccia per la pace mondiale e si sono mobilitate, insieme a molti altri antifascisti, allo scopo di fermare l’avanzata di Mussolini, di Hitler e dei loro sostenitori. In Francia, ad esempio, viene fondato “Femmes dans l’action mondiale”, un giornale pubblicato attraverso il Comitato mondiale delle donne (Women’s World Committee).



La narrazione si svolge tra gesti, canti e suoni per accompagnare il viaggio delle parole e dell’immaginario di un’attitudine, ovvero quella della Resistenza come definita da Gramsci.

Gli oggetti evocativi di storie e periodi saranno input di scene e azioni per raccontare i momenti vissuti dai personaggi per sentirli più vicini e quasi vivi.



L'evento è organizzato dall'Anpi di Vinci in collaborazione con la CGIL-Spi di Vinci, la Pro Loco di S. Amato e il Centro Di Formazione e Cultura Musicale di Sovigliana.

Per assistere allo spettacolo - il cui ingresso è gratuito, con inizio alle 21.30 - è necessaria la prenotazione, chiamando l'Ufficio Turistico di Vinci allo 0571.933285 o inviando una mail a ufficioturistico@comune.vinci.fi.it.

Fonte: Ufficio stampa Anpi Vinci