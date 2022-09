Manifattura Tabacchi, ecco il primo progetto residenziale

Manifattura Tabacchi presenta il suo primo progetto residenziale. Nella giornata di oggi, Michelangelo Giombini, Head of Product Development e Roberta Pasinetti, Head of Project & Construction Management, co-Ceo di MTDM – Manifattura Tabacchi Development Management, insieme ai progettisti che hanno realizzato gli appartamenti - Patricia Urquiola, figura di riferimento dell’architettura e del design internazionale, e q-bic, affermato studio multidisciplinare con base a Firenze – hanno raccontato le peculiarità del progetto, che interessa due delle 16 strutture che componevano gli edifici dell’ex fabbrica di sigari fiorentina. Gli edifici 7 e 12 ospiteranno infatti complessivamente 45 unità abitative ad alto tasso di design, grazie a un’opera di riqualificazione che punta a preservare l’architettura originaria, rielaborandola in chiave contemporanea e sostenibile.

25.000 mq di superficie che comprenderanno inoltre spazi commerciali, amenities e spazi pubblici, progettati con l’obiettivo di proporre un concetto di abitare nuovo e inedito e accogliere una comunità di residenti alla ricerca di spazi unici, ampi e luminosi, con facile accesso alle infrastrutture della città, al verde del parco e a una serie di servizi di alto livello.

A disposizione dei futuri residenti sono infatti previsti spazi a uso esclusivo: un deposito biciclette e un bike lab attrezzato per la manutenzione e riparazione delle bici; una pet room per la toelettatura degli animali domestici; un’area fitness attrezzata; una delivery room; un roof-top arredato con vista sul centro storico di Firenze; un servizio di portineria centralizzata a disposizione dell’intera Manifattura.

Nello specifico, Patricia Urquiola ha firmato il progetto di interior design di Anilla, l’edificio 7. Originariamente destinato a magazzino, si distingue per la caratteristica pianta curva che ha ispirato il nome e l’identità del progetto. La parola Anilla, infatti, richiama la figura dell’operaia (Anilladora) che all’interno della Manifattura aveva il compito di mettere l’anilla (la fascetta) ai sigari.

q-bic è autore di Puro, l’edificio 12. Originariamente adibito al confezionamento e inscatolamento dei prodotti finiti, si tratta del fabbricato più antico del complesso. Il nome Puro, che in spagnolo significa sigaro, è un gioco di parole che fa riferimento allo stile essenziale, senza concessioni al superfluo, e al tempo stesso alla forma lunga e stretta dell’edificio, così come alla sua antica funzione.

I due edifici sono progettati per ottenere i più alti standard di sostenibilità ambientale (certificazione BREEAM Excellent) e integrare nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione soluzioni all’avanguardia che puntano alla massima efficienza energetica.

La marketing suite esperienziale dedicata alla vendita delle unità abitative è già attiva presso Living Room, l’ufficio vendite di Manifattura Tabacchi, in via delle Cascine 35 a Firenze.

La conclusione dei lavori è prevista per dicembre 2023.

Per la commercializzazione delle unità abitative, già iniziata a partire dal mese di luglio, Manifattura Tabacchi ha incaricato Savills e Beliving, società specializzate nella compravendita di immobili di pregio e rivolte ad una clientela di respiro internazionale.

I lavori sono stati affidati alle società di costruzioni milanesi Grassi & Crespi e Aedes, attive da oltre 90 anni con progetti di ristrutturazione residenziale e hospitality.

I numeri delle residenze:

Superfici residenze: 8.050 mq

Superfici spazi commerciali: 3.050 mq

Supercifi amenities: 300 mq

Aree esterne: 1.300 mq

Superfici spazi pubblici: 12.300 mq

Maggiori informazioni sono disponibili su www.liveinmanifattura.com

L'ambizioso progetto di riqualificazione di Manifattura Tabacchi prevede il recupero, entro il 2026, della storica area industriale composta da 16 edifici per un totale di circa 110.000 mq, trasformati in spazi commerciali e direzionali, spazi culturali e di formazione, aree residenziali, hospitality, aree verdi pubbliche e un parcheggio. A promuoverlo è la joint venture costituita nel 2016 dalla società immobiliare del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti e da PW Real Estate Fund III LP, un fondo gestito da Aermont Capital. MTDM - Manifattura Tabacchi Development Management Srl è la società di sviluppo e project management che gestisce l’intero processo di trasformazione dell’ex fabbrica con l’obiettivo di realizzare un piano di rigenerazione unico nel suo genere: un nuovo quartiere per la città e un centro per la cultura contemporanea, l’arte e la moda, complementare al centro storico, aperto e connesso col mondo.

