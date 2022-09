Open day speleologico a Villa Baciocchi di Capannoli

Domenica 18 Settembre, presso il parco ed i musei di Villa Baciocchi di Capannoli (PI), si svolgerà un “Open Day” a tema speleo aperto a tutti con giochi, esperimenti e percorsi di abilità, tutto incentrato sulle grotte, cosa sono, come si formano e come e perché vanno tutelate.

CaveLand è un progetto dell’Associazione culturale Speleofotocontest in collaborazione con Federazione Speleologica Toscana, e Associazione Rerum Natura che da anni gestisce i musei di Villa Baciocchi organizzando anche laboratori e percorsi didattici per bambini su temi scientifici molto frequentati dalle scuole elementari e medie della zona ma anche dal resto della Toscana.

Lo scopo è quello di introdurre, all’interno del panorama di possibili percorsi offerti alle scuole, anche alcuni specifici di ispirazione speleologica, sfruttandone la caratteristica di multidisciplinarietà per riuscire a modulare la proposta di singoli percorsi opportunamente adattati per poter essere comprensibili anche dai bambini piccoli, riuscendo ugualmente a parlare di Acqua, clima, fauna, minerali, ma anche storia, archeologia, paleontologia. Tutti temi strettamente legati alla speleologia che possono essere appresi con giochi ed attività ludiche.

Attraverso esperienze come CaveLand si cercherà di trasmettere ai più giovani una maggiore educazione all’ambiente ma anche alle conoscenze scientifiche, per far crescere le nuove generazioni con un più radicato spirito di rispetto dell’ambiente e poterne vedere in futuro i risultati, si cercherà altresì di instaurare collaborazioni direttamente con scuole ed insegnanti per favorire uno scambio culturale che sarà senz’altro proficuo per giovani ma anche per la speleologia e l’ambiente.