Per la prima volta una donna al comando dei Carabinieri di San Miniato

Il maggiore Francesca Lico è la nuova comandante della Compagnia dei Carabinieri di San Miniato . Ha preso servizio lo scorso 8 agosto , subentrando al tenente colonnello Gennaro Riccardi che per cinque anni ha guidato il Comando e adesso è stato trasferito a Livorno con l'incarico di Capo Sezione Gestione Patrimoniale della IIª Brigata Mobile.

Il Maggiore Lico, originaria di Roma, è laureata in scienze della sicurezza interna, e arriva nella Città della Rocca dopo aver comandato il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Perugia. Ad accoglierla questa mattina (14 settembre) in Palazzo Comunale, oltre agli amministratori, anche il comandante della Polizia Municipale, Dario Pancanti, che ha dato il benvenuto alla nuova comandante, la prima donna, con l'augurio di buon lavoro e di una proficua collaborazione. Dall'amministrazione un ringraziamento anche al tenente colonnello Riccardi per gli anni di servizio a San Miniato.