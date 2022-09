Piccoli Musei, parteciperà il Museo della Paglia di Signa

Il Museo Civico della Paglia di Signa parteciperà anche quest’anno alla Giornata Nazionale Piccoli Musei che si svolgerà domenica 18 settembre 2022. Si rinnova quindi questo importante appuntamento – giunto alla V edizione – che propone quest’anno il tema “i piccoli musei sono la porta del territorio” con l’obiettivo di valorizzare le specificità dei piccoli musei e consolidarne l’importanza quali custodi di tradizioni e artigianato locale.



Il Museo resterà aperto nella giornata di domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 con possibilità di visite guidate, a ingresso gratuito e senza prenotazione. Alle visite si accompagneranno delle proiezioni in SalaBlu sulla nascita del Museo e la storia della manifattura del cappello. In omaggio ai visitatori, quale gesto di accoglienza per l’esprimere l’identità del Museo, saranno donate pubblicazioni riguardanti la manifattura della paglia a Signa offerte dall’associazione Museo della Paglia e dell’Intreccio

Fonte: Comune di Signa