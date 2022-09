Mercoledì 14 settembre 2022 il cardinale Giuseppe Betori presiede l'Adorazione eucaristica per la pace in Ucraina alle 19 alla Badia Fiorentina. Alle 20, nella chiesa di Santa Maria de Ricci in via del Corso, preghiera con la Comunità di Sant'Egidio per la pace in Ucraina, in comunione con la Cei e con con le diocesi europee.