Rettore dell'Università di Pisa: ecco i 3 candidati

Giuseppe Iannaccone, Michele Marroni e Riccardo Zucchi sono i tre candidati ufficiali nella corsa a rettore dell’Università di Pisa per il sessennio accademico 2022/28. Mercoledì 14 settembre i tre professori hanno raggiunto le sottoscrizioni di sostegno necessarie come previsto dall’articolo 19 della disciplina elettorale contenuta nel Regolamento Generale di Ateneo. Gli elenchi delle sottoscrizioni raccolte per ciascun candidato sono visibili sul sito dell’Ateneo all’indirizzo https://www.unipi.it/index.php/elezioni/item/23677-elezioni-del-rettore-per-il-sessennio-accademico-2022-2028 .

Fonte: Università di Pisa