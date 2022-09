Rimandato per meteo il Montelupo Street Food

Sono mesi che l’amministrazione assieme agli organizzatori lavorano per far risultare MONTELUPO STREET FOOD una grande festa, da vivere per quattro giorni all’aperto.

Il quadro meteorologico dei prossimi giorni indica una forte perturbazione che dovrebbe durare per tutta la settimana con temporali e bruschi abbassamenti delle temperature.

Per questa ragione è stato deciso di tentare di salvaguardare la manifestazione, spostandola al fine settimana dal 6 al 9 ottobre.

Prima purtroppo non era possibile a causa di impegni precedenti degli espositori e degli artisti o altri eventi previsti a Montelupo.

Fonte: Ufficio Stampa