Riprese, Coppa Sabatini, Fiera: cambia la viabilità a Peccioli

A causa della contemporaneità dei lavori di ampliamento al parcheggio di via dei Cappuccini, delle riprese cinematografiche in centro, della Fiera e della Coppa Sabatini, si informa di quanto segue.

1. Parcheggio attiguo alla scuola Primaria in via dei Cappuccini: il numero dei posti disponibile è stato ridotto a 35 stalli di sosta che saranno utilizzati per finalità scolastiche, escluso i giorni festivi e quando la scuola è chiusa, così distribuiti

a. 20 posti riservati al personale scolastico dalle ore 7,30 alle ore 14

b. 15 posti a disco orario per 30 minuti dalle ore 7,45 alle ore 14

c. Istituzione di divieto di accesso in via dei cappuccini all’intersezione con la SP della Fila 64 dalle ore 12,30 fino alle 13,10 (itinerario alternativo via De Gasperi e/o via Risorgimento).

d. Consentito il transito dei veicoli nell’area riservata agli scuolabus per il tempo strettamente necessario al carico e scarico degli studenti con prevalenza ai bus .

e. Istituzione del disco orario per 30 minuti dalle ore 7,45 alle ore 14 dal lunedì al sabato in via dei Cappuccini dal civico 29 al civico 12 A, area antistante il giardino della Scuola S. Filippo Neri.

f. Istituzione di parcheggio presso il podere Gioiello, area ad uso pubblico, e senso unico all’interno dello stesso (posti disponibili 15-20).

g. Istituzione disco orario una ora in via Cappuccini, area antistante il podere gioiello.

2. PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE in centro storico limitazioni alla sosta ed al transito . La segnaletica relativa a causa di quella presente per la Coppa Sabatini, sarà apposta il venerdì mattina per evitare difficoltà di comprensione

a. Istituito dal giorno 19.9.2022 fino al 22.9.2022 e dal 06.10.2022 al 08.10.2022 il divieto di sosta e transito dalle ore 13 alle ore 02 del giorno successivo, in tutto il centro storico (Via Roma, Via Marconi, Corso Matteotti, piazza del Popolo, Piazza Domenico, Via Carraia ed in via Borgherucci saltuariamente e via Bastioni e vicoli attigui)

b. Il divieto è esteso anche alle golf car, motoveicoli e durante le riprese anche ai pedoni nei relativi tratti interessati.

c. Zone riservate per la sosta dei mezzi legati alle riprese e alla produzione con permesso in piazza C Battisti e i primi 7 stalli di via Borgherucci dal 19.9.2022 al 10.10.2022 ad esclusione del periodo della fiera

d. Parcheggio attiguo alla Biblioteca sterrato ed asfaltato divieto di sosta e transito dal 26.9.2022 al 01.10.2022 nonché il 21.9.2022 per tutto il giorno.

e. Per sostituire i posti riservati a persone disabili sarà possibile parcheggiare in piazza Carmine, via Poggio d'Erina e via Mazzini, senza creare intralcio alla circolazione.



3. Fiera Annuale

a. La Fiera annuale si svolgerà il 04 ottobre 2022 in tutto il centro storico con divieto di sosta e transito secondo il solito dalle ore 06 alle ore 24,00.

b. Le Giostre arriveranno in piazza del Carmine e Piazza C Battisti dal 28 settembre 2022, con divieto sosta e transito relativo secondo il solito a partire dalle ore 14,00

Si raccomanda la massima attenzione e la massima collaborazione da parte di tutti. Trattandosi di una condizione eccezionale, si invitano i cittadini, qualora sorgessero problemi interpretativi o suggerimenti, di contattare il comando della polizia municipale (al link tutti i riferimenti: https://bit.ly/3QMGjZU)