Ruba un'auto, ma viene ripresa dalle telecamere: denunciata 35enne

Nel corso della mattinata di ieri i carabinieri hanno deferito in stato di libertà una donna, 35enne straniera, senza fissa dimora, già con precedenti poiché, dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza e dalle informazioni acquisite, sarebbe la responsabile del furto di un’autovettura avvenuto lo scorso 9 settembre mentre era parcheggiata con le chiavi inserite in piazza Matteotti.

Il veicolo dopo essere stato asportato è stato ritrovato lo stesso giorno in Castelfranco Emilia dalla Polizia Municipale di San Cesario sul Panaro. I successivi accertamenti hanno permesso di individuare la donna che è stata deferita in stato di libertà per l’ipotesi di furto aggravato. L’auto è stata restituita al proprietario.