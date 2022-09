SuperEnalotto, tre '5' nel Livornese

Il SuperEnalotto premia la Toscana: nel concorso del 13 settembre sono stati centrati tre “5” da 5.239,13 euro. La prima giocata vincente è stata convalidata nella tabaccheria di via Telesio 11 a Vada, in provincia di Livorno, mentre la seconda è stata registrata nella tabaccheria via Aurelia 103 a Donoratico, in provincia di Livorno. L’ultima, invece, è arrivata presso la tabaccheria di via Matteotti 150 a San Vincenzo, in provincia di Livorno. Il Jackpot, intanto, sale a 271,5 milioni di euro – record nella storia del concorso - che saranno in palio nella prossima estrazione.