Tenta una truffa su annuncio per la vendita di beni mobili, denunciato un 20enne

I carabinieri di Palazzuolo sul Senio hanno deferito in stato di libertà un 20enne, filippino, residente in Veneto, per l’ipotesi di truffa. L'uomo, dopo aver contattato anche attraverso altre persone una residente di Palazzuolo, autrice di un annuncio per la vendita di beni mobili, ha concordato con quest’ultima l’invio di una somma in denaro mediante circuiti telematici, a titolo di anticipo.

Al momento del pagamento, però, è scattata la truffa. Il giovane ha indicato le procedure da seguire per l’operazione, conclusasi con l’accredito, a suo favore, della quota concordata. Resasi conta del raggiro, la vittima ha subito denunciato l’accaduto ai Carabinieri.

I militari, dopo le indagini, sono riusciti a risalire all’intestatario del conto, deferendolo all’Autorità. I Carabinieri delle Stazioni territoriali sono a disposizione del cittadino per consigliare le necessarie cautele da adottare per le compravendite on line.