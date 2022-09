Un Leccio per la Terra di Mezzo: gli organizzatori della Festa dell’Unicorno donano un albero

Domenica 11 settembre una rappresentanza degli organizzatori della Festa dell’Unicorno ha partecipato all'EcoVinci Festival, manifestazione dedicata all’ambiente organizzata dalla Pro-Loco di Vinci. Tra i tanti appuntamenti in programma si è svolto anche “Un leccio dalla Terra di Mezzo”, iniziativa ideata da Dario Spinelli, che ha visto lo staff della Festa dell’Unicorno donare un nuovo albero per il parco della Rimembranza.

“Voglio ringraziare la Festa dell’Unicorno per aver contribuito con questo gesto ad un ulteriore arricchimento di un festival significativo – ha affermato Stefania Galletti, presidente della Pro Loco di Vinci – come significativo è stato questo contributo per due motivi: il ritorno dell’EcoVinci dopo due anni di sospensione a causa del covid e la piantumazione di un albero là dove c’è sempre stato, recuperando così un “panorama urbano” a cui i vinciani si erano affezionati.”

“Abbiamo aderito con piacere a questa iniziativa – afferma Daniele Vanni direttore artistico della Festa dell’Unicorno – perché ha rafforzato il legame tra i nostri festival e ci ha permesso di fare una riflessione sull’importanza della ricerca della sostenibilità ambientale per i grandi eventi. Inoltre visto che il leccio è stato piantumato presso il Parco della Rimembranza di Vinci, luogo commemorativo dei caduti della prima guerra mondiale, ci piace pensare che il nostro non sia solo un piccolo gesto per l’ambiente, ma anche un messaggio di pace.”