Unione Industriale-Cnr, intesa per promuovere formazione e trasferimento tecnologico

Si rinsalda il rapporto tra l’Unione Industriale Pisana e la locale Area della Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche. La firma di una convenzione triennale tra le due istituzioni suggella e rafforza le collaborazioni tra gli imprenditori pisani e la ricerca. Il documento è stato firmato da Antonello Provenzale, presidente del Cnr di Pisa, e Patrizia Alma Pacini, presidente UIP; presenti alla firma anche Leonida Gizzi, referente per il CNR, e Andrea Madonna, delegato UIP per la Formazione e i rapporti con il mondo universitario.

La convenzione, che avrà durata triennale, rafforza e snellisce la collaborazione tra le due istituzioni in particolare nell’ambito della ricerca e della formazione per aumentare il livello di maturità tecnologica delle imprese, soprattutto per le PMI.

“Con il protocollo d’intesa firmato assieme al CNR di Pisa si arricchiscono le collaborazioni già sottoscritte con le università presenti nella nostra città – dichiara Patrizia Alma Pacini -. Si tratta di un atto formale, perché in verità i rapporti con il CNR di Pisa sono sempre più frequenti e produttivi. Per affrontare il delicato momento storico in cui ci troviamo, le aziende hanno sempre più bisogno di sviluppo tecnologico e questo può avvenire solo con una stretta collaborazione con i centri di ricerca”.

Attraverso la realizzazione di azioni comuni sul trasferimento tecnologico, le due istituzioni si impegnano a implementare i servizi alle aziende. Nell’Area del CNR si svolgono numerose attività di ricerca, teorica e sperimentale, e sono presenti Laboratori e Centri che svolgono specifici progetti. I due enti si impegnano a rafforzare il rapporto sempre più stretto tra ricerca e mondo delle imprese, favorendo la ricezione delle istanze di quest’ultimo con l’obiettivo di proporre una collaborazione qualificata nell’offerta di ricerca, innovazione e formazione di alto livello per le aziende.

"L'Area della ricerca del Cnr di Pisa ha tra le sue missioni anche quella di essere fonte di sviluppo del tessuto economico-imprenditoriale del territorio – commenta Antonello Provenzale -. Per perseguire questa vocazione siamo da sempre impegnati su due fronti: quello della Ricerca e quello della Formazione, per intercettare le esigenze del territorio e per favorire il trasferimento tecnologico che trasfonde le nostre competenze e conoscenze al sistema imprenditoriale. Con questa convenzione si implementa quindi il legame già saldo con l'Uip con cui abbiamo avviato anche una collaborazione di comunicazione delle eccellenze della nostra ricerca grazie alla rivista ExL”.

Fonte: Ufficio Stampa