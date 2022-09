Vuole passare nonostante la strada bloccata per incidente, arrestato a Pontedera

Ha forzato l'area interdetta al traffico a causa di un incidente, per questo l'autista di un mezzo pesante, un pontederese di 50 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Pontedera e Ponsacco per resistenza a pubblico ufficiale.

I militari erano impegnati a rilevare l'incidente, chiudendo la via delle Colline per Legoli. L'autista ha tentato di forzare l'alt nonostante vi fossero ancora ambulanze e vigili del fuoco impegnati a operare per il sinistro avvenuto poco prima. I carabinieri hanno tentato più volte di far desistere l'uomo ma il mezzo ha continuato ad avanzare, mettendo a repentaglio gli stessi militari.

Dopo la convalida dell'arresto, il giudice ha disposto l'obbligo di firma per l'uomo.